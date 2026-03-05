Cupra Born обновится к 2026 году: новый дизайн и функция «езда одной педалью»

Компания Cupra провела рестайлинг электрического хэтчбека Born, уделив особое внимание обновлению внешности, совершенствованию интерьера и внедрению новых технологий. Обновленная модель теперь соответствует остальным автомобилям бренда и становится более конкурентоспособной на фоне растущего выбора электромобилей для семейного сегмента.

Хотя общие пропорции Born остались прежними, визуальные изменения нельзя не заметить. В передней части дизайнеры внедрили узнаваемую световую подпись из трех треугольников, аналогичную моделям Tavascan и Terramar, а также будущему супермини Raval. Впервые для Born используется технология matrix-LED. Кроме того, автомобиль получил новую решетку радиатора, которая, по заверениям производителя, повышает уровень "изысканности и аэродинамической эффективности". Медные декоративные элементы подчеркивают фирменный стиль семейства Cupra.

Задняя часть Born также претерпела изменения: появились новый бампер и крышка багажника, более заметный диффузор и современная задняя оптика с 3D-эффектом, повторяющая треугольный мотив передней светотехники. Обновления коснулись и других элементов — теперь как передние, так и задние дверные ручки оснащаются подсветкой. В линейке колесных дисков появились новые варианты диаметром 19 и 20 дюймов, а в гамме цветов кузова дебютировал оттенок Timanfaya Grey.

Фото: autoexpress

Существенные изменения произошли и в салоне. Место прежней 5,3-дюймовой цифровой приборной панели занял увеличенный 10,25-дюймовый дисплей. По данным Cupra, новая панель обеспечивает "более глубокое погружение" и "лучшую читаемость самых важных данных" для водителя.