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Как Цунода использовал настройки автомобиля Макса Ферстаппена

Юки Цунода рассказал о своём дебюте в Red Bull Racing и использовании настроек Ферстаппена. Гонщик поделился впечатлениями от работы в новой команде и проблемах с балансом машины.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2025, 19:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Юки Цунода не смог пополнить счет очков в своей дебютной гонке за команду Red Bull Racing. На Гран При Бахрейна молодой японский пилот поделился информацией о том, что экспериментировал с настройками, использованными Максом Ферстаппеном, чтобы добиться большей скорости.

«Сначала все казалось в порядке, когда я вышел на трассу, но пока рано делать выводы о том, насколько комфортно мне за рулем, – отметил Цунода в четверг в Бахрейне. – Я думаю, что мне удалось наладить баланс машины, хотя многие другие гонщики испытывали сложности».

«На самом деле я опирался на настройки, использованные Максом, и они оказались довольно эффективными. Однако нельзя не признать, насколько невероятно ему удается управлять машиной с такими параметрами».

Подход к работе в Red Bull Racing отличается от команды Racing Bulls. «Если в Racing Bulls тебе сразу говорят, как действовать, то в Red Bull могут скорректировать твои действия после первого круга. Нет смысла говорить, что один подход лучше или хуже, они просто различаются».

«В некотором отношении гонщику проще в Racing Bulls, так что, вероятно, мне потребуется время, чтобы разобраться в процессах. Это постоянное стремление стать лучше и упростить себе жизнь».

Источник

Юки Цунода (76)Red Bull Racing (361)

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