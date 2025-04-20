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Ищем предел: Крайне сложно обнаружить потенциал RB21

Юки Цунода разочарован своим выступлением на трассе в Джидде, но Red Bull Racing готовит для него тесты на новом болиде. Гонщик стремится найти предел возможного за рулём RB21.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.04.2025, 14:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня, на скоростной городской трассе в Джидде, пилот Юки Цунода продемонстрировал восьмое время квалификации, что стало его лучшим результатом с момента перехода в состав гонщиков Red Bull Racing. Однако спортсмен признался, что остался не вполне удовлетворенным, так как ему до сих пор сложно определить потенциал машины RB21.

Его разочарование объяснимо: ведь его напарник, Макс Ферстаппен, показавший лучшее время, опередил его более чем на девять десятых секунды.

«В четвёртом повороте машина резко потеряла управление, – прокомментировал Цунода для RacingNews365. – Когда я пытаюсь находиться на пределе, автомобиль по-прежнему демонстрирует нестабильность, и мне сложно определить, на что он способен. Поэтому в заключительный момент квалификации приходится действовать агрессивно.

Управляя машиной VCARB, я точно знал границы её возможностей и мог выжать из нее все до последней миллисекунды. Сейчас же найти предел стало сложнее, и мне приходится проезжать круги не очень чисто. Это меня очень расстраивает».

«Когда трасса не в оптимальном состоянии и сцепление низкое, я могу ехать с хорошим временем. Но я уже понимаю, что как только сцепление улучшается, начинаются проблемы. Однако, при настройке машины мы меньше сосредотачивались на быстром круге, а больше внимания уделяли долгосрочной производительности».

Хотя японский гонщик уже более уверен в себе, чем бывало во время второй практики в пятницу, когда на длинных сериях его темп был не таким хорошим. В целом, гонка обещает быть непростой, однако я хочу обогнать хотя бы одну машину».

Чтобы помочь Юки Цуноде восстановить уверенность, в команде Red Bull Racing планируют на следующей неделе провести тесты на трассе Сильверстоун за рулем машины RB19, предназначенной для сезона 2023.

Источник

Юки Цунода (84)Red Bull Racing (377)

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