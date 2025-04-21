Цунода настроен быть более осторожным

После случившегося происшествия во время Гран При Саудовской Аравии пилот Юки Цунода высказал свои мысли относительно произошедшего. Молодой гонщик заявил, что в будущем планирует быть более внимательным на этой трассе, чтобы избежать подобных инцидентов.

«Я не могу сказать, что полностью виноват в этой аварии Пьер Гасли. Мы заранее знали, что такой инцидент возможен, когда машины находятся рядом в этом повороте на первом круге и сцепление у автомобилей не на высоте», - прокомментировал Цунода.

«На мой взгляд, я имел ситуацию под контролем. Я не считаю, что двигался слишком быстро и потерял управление над машиной. Я сделал все возможное, чтобы предотвратить столкновение, но этот поворот является самым узким на трассе, а на первом круге условий сцепления было недостаточно. В будущем я думаю, что нам с обоими пилотами стоит действовать более осторожно», - добавил он.