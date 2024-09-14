Демонтаж дизельного двигателя Cummins 5.9L показывает, почему эти моторы сложно убить

5.9-литровый турбодизель Cummins был извлечен из 2006 Dodge Ram 2500.

Он плохо работал на 368 000 миль.

Были обнаружены значительные повреждения поршней.

Немногие двигатели приобретают такой легендарный статус, как дизель Cummins B-Series. Он снабжал энергией пикапы Dodge (а затем Ram) на протяжении десятилетий, и 5,9-литровый рядный шестерка, представленный в недавнем видео I Do Cars, прожил трудную жизнь. Он был извлечен из 2006 Dodge Ram 2500, использовавшегося кровельщиком, и на отметке в 368 000 миль он работал не очень хорошо. Но он работал. Учитывая износ в этом двигателе, это действительно удивительно.

Честно говоря, 368 000 миль - это не так уж и много для дизельного двигателя, но, кажется, владелец не очень заботился о техническом обслуживании. Видео начинается с того, что грузовик был в ужасном состоянии, как внутри, так и снаружи. Его использовали в работе, и когда владелец, наконец, отвез его в мастерскую из-за проблем с двигателем, весь грузовик был признан слишком изношенным, чтобы оправдать стоимость ремонта.

Фото: Motor1.com

Поначалу на первой половине разборки не было особо чего заметить. Верхняя часть двигателя выглядела довольно хорошо, учитывая возраст и пробег. Первые признаки проблем возникают, когда снимается головка блока, открывая поршни и верхний блок. В нескольких цилиндрах были обнаружены глубокие борозды на стенках, а в камере сгорания снизу головки обнаружены кусочки мусора. В двигателе явно что-то сломалось.

При извлечении поршней мы видим несколько сломанных деталей. Кольца поршня на трех из шести поршней были сломаны, что делает эти цилиндры фактически бесполезными. Плохие кольца повредили стенки цилиндра, что, в свою очередь, повредило поршни. Тяжелый износ также был обнаружен на кулачках распределительного вала, шатунных вкладышах и толкателях. По крайней мере, для того чтобы двигатель снова заработал, ему понадобится расточка и новая нижняя часть. И это, чтобы он снова работал правильно. Даже с тремя сломанными кольцами и металлическими частями, бродившими внутри, Cummins боролся до последнего.

Что привело к повреждениям? Видео указывает на общее недостаточное обслуживание как на вероятную причину. Это могут быть редкие замены масла, использование масла низкого качества или просто игнорирование мелких проблем, пока они не превратились в большие. В любом случае, этот двигатель больше не сможет тянуть прицеп. Накопившиеся проблемы слишком серьезны для проведения реконструкции.