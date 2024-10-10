Подтверждено: Новое поколение BMW M3 будет оснащено рядным шестицилиндровым двигателем.

BMW планирует предложить следующее поколение M3 с бензиновым двигателем.

Инженеры BMW уже работают над тем, чтобы сделать рядный шестицилиндровый двигатель соответствующим предстоящим нормам по выбросам.

BMW будет продолжать предлагать M3 с бензиновым двигателем до тех пор, пока есть спрос.

Энтузиасты опасались, что стремление BMW к электрификации убьет M3 с двигателем внутреннего сгорания, но это не произойдет в ближайшее время. В интервью, опубликованном в четверг, глава отделения BMW M Франк ван Меел рассказал Bimmer Today, что автопроизводитель планирует продолжать предлагать бензиновый рядный шестивал в будущих моделях M3, если спрос сохранится.

Руководитель отделения M сказал публикации, что инженеры BMW уже работают над сертификацией силовой установки для предстоящих норм Евро 7. "Мы будем держать шестицилиндровой двигатель внутреннего сгорания на ходу так долго, как это возможно", - сказал он в видео (перевод).

BMW сохраняет бензиновый M3 на виду на неопределенный срок, что означает, что он будет продаваться наряду с электрическим M3, как предполагалось. Электромобиль будет построен на платформе Neue Klasse автопроизводителя, будет иметь четыре электромотора (предположительно до 1341 лошадиной силы) и должен быть быстрее своего бензинового аналога. Но чистые показатели производительности не убьют рядный шестицилиндровый двигатель.

"Если клиенты скажут: "Несмотря на то, что M3 значительно быстрее на электричестве, чем двигатель внутреннего сгорания, который сегодня является эталоном, я все равно хочу двигатель внутреннего сгорания", мы не откажем им в этом предложении".

Если поклонники BMW M хотят, чтобы бензин продолжал течь, им придется поговорить со своими кошельками.

Следующее поколение M3 с двигателем внутреннего сгорания и его электрический аналог еще на несколько лет удалены от появления в салонах. BMW должна запустить свою первую модель Neue Klasse, что произойдет в следующем году, прежде чем мы начнем видеть модели производительности. Не ждите появления нового M3, электрического или бензинового, до 2027 или 2028 года.

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