Подтверждено: Новый VW Golf GTI станет электрическим – и это "монстр"

Первый полностью электрический Volkswagen Golf GTI находится в стадии разработки – и генеральный директор VW Томас Шефер обещает, что "это будет монстромобиль".

VW будет постоянно обновлять текущую модель Golf до конца десятилетия, после чего на смену придет чисто электрическая версия, основанная на новой архитектуре SSP концерна VW Group. И с учетом того, что у такого культового автомобиля, как GTI, нет места для ошибок, концептуальная работа по его электрификации уже полным ходом идет.

"К концу десятилетия мы выпустим электрический Golf [GTI], и это будет монстромобиль", - сказал Шефер. "Я очень доволен прогрессом. Это круто. Мы можем сделать его захватывающим, он должен быть захватывающим, он должен быть подлинным. Если мы представляем GTI, он должен быть [истинным] GTI".

Переднеприводный Golf GTI и полноприводный Golf R

Важная новость заключается в том, что GTI будет с передним приводом, несмотря на то, что его ближайший электрический родственник – ID.3 GTX – оснащен мотором мощностью 322 л.с., приводящим задние колеса. Это примерно на 80 л.с. больше, чем у сегодняшнего 2.0-литрового турбированного бензинового GTI, но возможно, что e-GTI сравняется с ним в увеличении мощности благодаря способности электромотора точно контролировать количество крутящего момента на каждое переднее колесо.