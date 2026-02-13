Холод не помеха для младшей модели Kia: новый EV2 теряет менее 25% запаса хода при -20 градусах

В ходе прототипных испытаний новой модели Kia EV2 было установлено, что самый компактный электромобиль корейской марки способен сохранить до 75 процентов заявленного запаса хода по циклу WLTP даже при экстремально низких температурах.

Эксперты отмечают, что зимой электромобили, как и автомобили с бензиновыми двигателями, обычно теряют в эффективности. У традиционных моделей в холодную погоду увеличивается расход топлива из-за необходимости поддерживать оптимальную температуру двигателя. У электрокаров дополнительные энергетические затраты требуются для обогрева салона, а холод также увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора.

Тем не менее, Норвежская автомобильная федерация протестировала предсерийную версию Kia EV2 GT-Line и зафиксировала запас хода около 193 миль при температуре до минус 21 градуса Цельсия. Этот результат оказался всего на 24,8 процента ниже заявленного максимального пробега в 257 миль для комплектации GT-Line. Для сравнения, базовая версия Air способна проехать до 278 миль, однако у GT-Line дальность несколько ниже из-за увеличенных 19-дюймовых колес.

Пабло Мартинес Масип, вице-президент Kia Europe по продукту и рынку, прокомментировал итоги теста: “This result serves as proof that the EV2 will continue to deliver reliable range even in extremely low temperatures.” Он также подчеркнул, что новая модель станет доступной точкой входа в электромобильную линейку Kia для покупателей по всей Европе, не уступая при этом в надежности.