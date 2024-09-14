Разбор грязного 1970 Dodge Challenger выявляет все виды проблем

Этот 1970 Dodge Challenger был заброшен в амбаре более 30 лет назад.

Его оригинальный 340-кубовый двигатель был снят для реконструкции.

В процессе детальной очистки был обнаружен значительный ржавчинный повреждения.

На первый взгляд этот 1970 Dodge Challenger выглядит просто ужасно грязным. Он был припаркован в амбаре в Пенсильвании в 1990-е годы, и там он и остался. К сожалению, владелец не предпринял никаких мер по защите автомобиля, и годы не прошли даром. Также жестоко с ним обошлись животные.

Это становится очевидным с самого начала видео от WD Detailing. Из-под слоя грязи на крышке багажника виднеется... что-то. Во время попыток вытащить машину из амбара находят останки кошки. Еще один скелет, похоже, принадлежит еноту. И все это происходит еще до того, как машина выведена на улицу.

Фото: Motor1.com

Тем не менее, есть надежда. Владелец говорит, что Challenger был припаркован из-за проблем с оригинальным 340-кубовым двигателем, который был снят давно для восстановления. Он также перекрасил автомобиль, используя двухцветную красно-черную гамму, схожую с 1970 годом Plymouth 'Cuda, собратом Challenger'a того времени. После тщательной мойки и полировки на высокой скорости этот классический масл-кар мог бы стать бриллиантом в грубом.

К сожалению, это не так. После удаления слоев грязи, перекраска кажется как минимум любительской. Похоже, что для полосатой окраски использовали скотч, а краска плохо выглядит под защитным слоем. Но ничего этого не имеет значения, потому что вокруг машины много ржавчины. Панели в области фар в ужасном состоянии, ржавчина по крыльям, и водительская дверь имеет большую дыру в крыле.

Внутри дела обстоят не лучше. Под сиденьями и в потолке находят горы мышиных гнезд, а после удаления заднего сиденья для уборки обнаруживают огромные ржавые дыры в полу. Передние сиденья порваны, козырьки потрепаны, и потолочная обшивка буквально держится на ниточках.

Фото: Motor1.com YouTube

Ничего из этого не останавливает бригаду детейлинга в сделке максимально улучшить внешний вид старой машины. Краска блестит, заднее сиденье с виду выглядит неплохо, и обшивка дверей выглядит особенно хорошо. Но это не проект "вставил и поехал" — требуется множество работы по восстановлению и замене деталей, чтобы вернуть машину на дорогу. Другими словами, этой машине нужна полная реставрация.

Видео не заканчивается с открытием владельцу, так что на данный момент будущее Challenger'a неизвестно.