Возвращение легенды: Land Rover Defender Soft Top в классическом исполнении с двигателем V8 за £234 000

Представляем вашему вниманию новый Land Rover Defender Classic V8 Soft Top: последнюю, и, скорее всего, самую востребованную, официальную версию рестомода знаменитого британского внедорожника, цена которой составляет £234,000.

Этот Soft Top стал первым в линейке Land Rover после того, как оригинальная модель была снята с производства в 2016 году, и, как и прежде, в качестве базы использовался короткобазовый Defender 90.

Как рестомод, Land Rover Classic начинает с поиска автомобиля-донора, выпущенного между 2012 и 2016 годами, после чего проводит ручную сборку, перерабатывая и улучшая практически каждую деталь.

Это включает замену старого 2,2-литрового дизельного двигателя на 5,0-литровый бензиновый V8 мотор, который более чем в три раза мощнее, так как развивает 400 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента, обеспечивая разгон до 60 миль в час за 5,6 секунды. В помощь идут восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF и полный привод.

Компания Land Rover также мудро обновила тормоза и подвеску, включив комплект тормозных суппортов с четырьмя поршнями от другой британской компании Alcon с дисками диаметром 335 мм спереди и 300 мм – сзади. Также установлены амортизаторы Bilstein, антиролл-бары Eibach и переработанные пружины.

Фото: autoexpress

Кроме того, Land Rover установил каркас крыши, специально разработанный для Classic V8 Soft Top, который черпает вдохновение из моделей, продававшихся в Северной Америке, а также добавил дополнительные точки крепления, чтобы обеспечить надежное фиксирование текстильного верха на скорости движения по автостраде.

Покупка рестомода также позволяет клиентам настроить классический автомобиль под свой стиль и вкус. Таким образом, Land Rover Classic предлагает услугу по индивидуальному заказу для своих клиентов, предлагая им «почти бесконечные» варианты настройки для своего Soft Top.

Сразу же можно выбрать из 49 вариантов окраски кузова, или же воспользоваться опцией "подбор по образцу", если вы хотите что-то по-настоящему уникальное. Также есть четыре цвета для выбора текстильной крыши, которую можно отстегнуть и свернуть, когда хочется почувствовать ветерок при езде на открытом воздухе. Кроме того, покупатели могут приобрести небольшой верх в стиле бикини, также доступный в нескольких цветах.

Также предлагается выбор между 16-дюймовыми дисками Wolf или 18-дюймовыми Sawtooth, а также возможность настроить более мелкие элементы, такие как решетка и дверные ручки. Кроме того, есть пять монотонных и восемь двухцветных вариантов отделки кожи, а также несколько более необычных опций, таких как встроенный винный холодильник и специальное крепление для серфинга.

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