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Citroen представил кросс-хэтч Basalt, который стоит дешевле, чем "Нива"

Автопроизводитель Citroen представил на рынке свой новый доступный кросс-хэтч Basalt. В Индии стартовая цена модели - 799 тыс. рупий, что приблизительно равняется 846,1 тыс. рублей по текущему обменному курсу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.08.2024, 08:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Citroen представил на рынке свой новый доступный кросс-хэтч Basalt. В Индии стартовая цена модели - 799 тыс. рупий, что приблизительно равняется 846,1 тыс. рублей по текущему обменному курсу. Это дешевле, чем стоимость популярного в России внедорожника «Нива», цена которого стартует с отметки 981 тыс. рублей.

Автомобиль Citroen Basalt построен на одной платформе с Citroen Aircross. В базовой комплектации он оснащен штампованными дисками, вещевым ящиком вместо экрана мультимедийной системы, простыми шайбами для регулировки температуры, шестью подушками безопасности, системой стабилизации ESP, задними парктрониками и кондиционером. В более дорогих версиях автомобиль оснащается информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, светодиодной оптикой, легкосплавными 16-дюймовыми дисками и климат-контролем.

Фото: Автоновости Дня

Citroen Basalt предлагается с двумя типами двигателей на выбор: 1,2-литровым турбомотором мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 205 Нм, а также атмосферным двигателем объемом 82 л.с. и крутящим моментом 115 Нм. В первом варианте комплектации мотор может идти как с механической коробкой передач, так и с классическим шестиступенчатым автоматом, а во втором случае двигатель доступен только с механической трансмиссией.

В мае текущего года на российском рынке были запущены продажи кроссовера Citroen C5 Aircross, собранного на местном производстве. Детали о комплектациях и ценах на эту модель можно узнать из материалов «Автоновости дня».

Источник

Citroen (23)

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