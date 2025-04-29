Citroën Ami Buggy преобразился к 2025 году и по-прежнему остался очаровательным.

В прошлом году мы увидели, что уютный Citroen Ami получил редизайн, а теперь настал черед Ami Buggy - немного более грубой вариант для бездорожья электрического квадрицикла.

Продажи оригинальной модели Ami Buggy были ограничены всего 40 единицами здесь, в Великобритании, и спрос со стороны покупателей определит, доберется ли обновленная версия до автосалонов Великобритании - хотя даже обычный обновленный Ami здесь все еще не продается.

Дизайн переработанного Ami Buggy повторяет обновление стандартной модели, с новым логотипом Citroen на передней и задней части, а фары были переформированы и перемещены выше по кузову. Как и ранее, пары соответствующих деталей - включая передние и задние кузовные панели, крылья, а также стойки лобового стекла и заднее стекло - изготавливаются из одного и того же формовочного инструмента, чтобы снизить производственные издержки и придать Ami Buggy уникальный симметричный дизайн.

Дополнительные детали, которые помогают выделить Buggy, включают в себя съемный тканевый козырек, спойлер на крыше, желтую символику, 14-дюймовые стальные диски, покрытые золотом, и металлические боковые бруски вместо дверей для более открытого, авантюрного вида. Несмотря на то, что фанковый дизайн переносится в интерьер, он все еще довольно скудный, с держателем для смартфона, который затем может служить как информационный экран благодаря приложению MyConnect Box от Citroen, отображающему уровень заряда батареи, пробег, время зарядки и развлечения.

Техническая компоновка Ami Buggy остается неизменной с батареей емкостью 5,5 кВтч, передающей энергию на 8-сильный электрический двигатель для достижения максимальной скорости 28 миль в час и максимального диапазона до 46 миль. Скорость зарядки составляет довольно длительные четыре часа с зарядным устройством мощностью 3 кВт.

Цены на Ami Buggy во Франции начинаются от 7 990 евро (примерно £6 800), но мы увидим, решит ли Citroen привезти свой обновленный электрический малолитражный автомобиль в Великобританию.