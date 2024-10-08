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Чжоу Цзяоцзян: моя цель — Формула 1.

Согласно последним новостям, Гуаньюй Чжоу подтвердил, что его контракт с Sauber истекает в конце текущего сезона. Стало известно, что китайский пилот вряд ли вернется на трассу в 2025 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2024, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно последним новостям, Гуаньюй Чжоу подтвердил, что его контракт с Sauber истекает в конце текущего сезона. Стало известно, что китайский пилот вряд ли вернется на трассу в 2025 году. Чжоу выразил готовность взять год отдыха и попробовать вернуться в Формулу 1 только в 2026 году.

«Для меня в настоящее время Формула 1 остается основным приоритетом, - поделился Чжоу. - Однако, если не удастся продлить контракт, я должен буду рассмотреть другие возможности. Я готов подождать год, но если возвращение займет больше времени, то, возможно, мне придется покинуть Формулу 1. Сейчас мое внимание сосредоточено исключительно на этом чемпионате».

Источник

Гуаньюй Чжоу (39)Sauber (82)

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