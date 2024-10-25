Чжоу: Желаю остаться в Формуле 1 как можно дольше

Гонщик Sauber Гуаньюй Чжоу, третий год участвует в чемпионате мира, но в текущем сезоне пока не добился очков. Первый представитель Китая в Формуле 1 считает, что причина его неудач кроется в характеристиках болида.

Гуаньюй Чжоу говорит: "Большую часть этого сезона у меня не было возможности раскрыть свой потенциал. Из психологической перспективы это оказалось непростым для меня.

Я до сих пор вспоминаю начало сезона, когда отношение к машине и общее настроение были гораздо более оптимистичными. Конечно, были и другие сложности, но болид был довольно конкурентоспособным, что позволяло бороться с командами среднего уровня. Я чувствовал, что способен использовать свой опыт, накопленный за предыдущие сезоны. Сейчас такой возможности у меня нет".

"Несмотря на сложную ситуацию, я делаю все возможное. Я стараюсь на полную катушку, делаю все, что в моих силах. Я выхожу на квалификацию с надеждой на улучшение результата. Иногда не хватает всего половины секунды, другой раз – пяти сотых. Это невозможно предугадать заранее. Это трудный сезон, но я работаю с тем, что у меня есть".

"Я задумываюсь о своем будущем, надеюсь продержаться в Формуле 1 как можно дольше. Я продолжаю бороться и знаю, что шанс еще не упущен".