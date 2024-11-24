Чжоу: «Мы отправимся в Катар с более уверенным настроем»

Команда Sauber не смогла изменить свою неудачную серию выступлений, не получив очков на гонке в Лас-Вегасе.

Гуаньюй Чжоу финишировал на 13-й позиции и отметил, что долго не сражался за места в середине топ-10, однако сегодня у него был реальный шанс. Пилот подчеркнул, что команда показала максимальный результат, учитывая скорость болида, и пожаловался на отсутствие сходов, которые могли бы помочь. Он также добавил, что хотя результат не идеальный, он обнадеживает, и команда сделала шаг вперед, что дает им больше уверенности перед гонкой в Катаре.

Валттери Боттас финишировал на 18-й позиции и поздравил Макса с победой в чемпионате, отметив, что Лас-Вегас оказался наилучшим местом для этого события. Пилот поделился, что его гонка была сложной из-за быстрого износа шин. План команды на один пит-стоп сорвался, так как им пришлось делать две смены шин. Боттас отметил, что не смог улучшить темп и постарался помочь Чжоу, чтобы выиграть для команды. Он заключил, что это был тяжелый день, но выразил надежду на улучшение формы команды к концу сезона.