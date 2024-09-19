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Мик Шумахер слишком долго ждал, считает Чжоу

Известный гонщик Гуаньюй Чжоу готовится к завершению своей карьеры в Формуле 1. Пока что на горизонте 2025 год, но предложение на следующий сезон пока не поступило, и шансы на его получение крайне малы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.09.2024, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Известный гонщик Гуаньюй Чжоу готовится к завершению своей карьеры в Формуле 1. Пока что на горизонте 2025 год, но предложение на следующий сезон пока не поступило, и шансы на его получение крайне малы. В случае неудачи Чжоу готов исследовать возможности в других гоночных сериях.

Поделившись своими мыслями на эту тему в Сингапуре, Чжоу не мог не вспомнить ситуацию с легендарным Михаэлем Шумахером, который также покинул Формулу 1 на пике карьеры.

«Я думаю, что Мик слишком долго ждал, хотя в то время у него были все шансы на успешное выступление в другой гоночной серии и новые достижения», - прокомментировал Чжоу.

Гонщик выразил надежду, что если ему действительно придется ждать, то этот период будет минимальным. «В противном случае можно пролететь всю жизнь, оставаясь лишь третьим пилотом в Формуле 1, и мне бы не хотелось, чтобы так случилось», - подчеркнул Чжоу.

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Гуаньюй Чжоу (38)Sauber (79)

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