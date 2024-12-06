Проблемы ожидают вас: что стоит забыть о безобидных летних привычках водителей зимой

Важные аспекты зимнего ухода за автомобилем

Надолго оставлять машину на ручнике

Стояночный тормоз – важный элемент для автовладельцев, однако его использование зимой может привести к проблемам. Не рекомендуется оставлять автомобиль на ручнике ночью во время оттепели, после проезда по лужам, особенно если ожидаются заморозки.

Во время эксплуатации тормозные диски и колодки сильно нагреваются, что при остывании вызывает конденсат и скапливание влаги. При длительной стоянке колодки могут примерзнуть к диску, блокируя колеса, что делает движение невозможным.

Парковка впритык к каким-либо объектам

На маленьких парковках у многоквартирных домов прижиматься к другим автомобилям, заборам или столбам довольно обычно. Летом это допустимо, но зимой такие маневры опасны из-за снега и наледи, которые могут изменить траекторию движения, повредив автомобиль или соседние машины.

Пользоваться мойками самообслуживания

Зимой автомобиль необходимо регулярно мыть, чтобы избавиться от реагентов и грязи. Однако мойка самообслуживания в морозы может нанести вред лакокрасочному покрытию, замкам и уплотнительным резинкам из-за расширения воды в трещинах.

Если вы все же обращаетесь на мойку самообслуживания зимой, выбирайте станцию с закрытыми теплыми боксами, где можно не только помыть автомобиль, но и просушить дверные замки, уплотнители и другие уязвимые места.

Уделять обслуживанию авто недостаточно внимания

Летом многие водители игнорируют посторонние шумы в машине, обращаясь в сервис только при поломке. Зимой такая стратегия неуместна, так как минусовая температура выявит проблемы быстрее.

Например, изношенные свечи или катушка зажигания могут серьезно затруднить запуск двигателя или его работу. Ремонт в условиях мороза затруднен, а ожидание эвакуатора может принести дополнительные неудобства. Поэтому зимой обслуживание автомобиля требует более внимательного отношения.