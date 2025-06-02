Сравнение стоимости технического обслуживания европейских и китайских автомобилей: мнение автоэксперта Басмановой

Популярность китайского автопрома продолжает наращивать свои позиции в РФ за последние годы. Информация о различиях в стоимости обслуживания машин китайских и европейских производителей была предоставлена главой отдела продаж сети компании Vedro.pro Александра Басманова.

Во многих азиатских странах существует значительное количество заводов-производителей, что способствует отсутствию дефицита запчастей для регулярного техобслуживания. Тем не менее, даже незначительный ремонт китайских автомобилей может негативно отразиться на финансах владельца. Цена на замену стекла или фар иногда превышает стоимость запчастей для европейских или японских автомобилей.

С начала 2024 года в РФ замечается резкий рост цен на запчасти для автомобилей из Китая, что объясняется увеличением спроса на них. В условиях отсутствия авторизованного сервисного обслуживания возникают затруднения с поставкой запчастей, что в итоге приводит к увеличению общей стоимости техобслуживания.

Проблемы с логистикой способствуют росту цен на обслуживание автомобилей китайского производства. Тем не менее, как сообщает zr.ru, в РФ примерно одинакова стоимость обслуживания китайских и европейских автомобилей. Басманова также отметила, что качество китайских запчастей обычно существенно уступает европейским, поэтому требуется более частое проведение технического обслуживания.

Ранее рассказывалось о том, что ГАИ продолжает направлять автовладельцев на техосмотр даже после его отмены.

Фото: continental-aftermarket.com