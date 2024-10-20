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Возможности "умного" мотоцикла от китайской Great Wall за 3 млн.руб.

20 числа текущего месяца появилась информация в китайском издании, что китайский мотоцикл Great Wall Soul будет представлен официально 26 октября. Тогда же начнутся продажи данной модели.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.10.2024, 22:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

20 числа текущего месяца появилась информация в китайском издании, что китайский мотоцикл Great Wall Soul будет представлен официально 26 октября. Тогда же начнутся продажи данной модели. Ожидается, что цена стартовой версии мотоцикла составит 228 000 юаней или 3 069 586 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Внешне мотоцикл выполнен в стиле "Пробуждение льва", однако точный смысл этой тематики остается загадкой.

Фары оснащены светодиодными источниками света. Особая версия мотоцикла под названием "Черное золото" имеет полностью черный корпус с золотыми деталями.

Great Wall Soul оснащен ЖК-прибором и чипом Qualcomm Snapdragon 8155, что обеспечивает быструю производительность. Мотоцикл также оснащен подогревом руля, передних и задних сидений, а его хромированная ручка обладает резиновыми противоскользящими вставками.

Согласно техническим данным, длина, ширина и высота Great Wall Soul составляют 2660x950x1540 мм, колесная база - 1810 мм. Мотоцикл оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 113 киловатт, способен развивать скорость до 210 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Недавно в Китае начались продажи мотоцикла Xiangshuai Joy250, стоимостью менее 2000 долларов. Производитель утверждает, что модель обладает спортивными характеристиками и доступна за 1950 долларов.

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