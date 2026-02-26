Ситуация на российском рынке автолизинга: что происходит сейчас?

По итогам 2025 года российский рынок автолизинга показал значительное снижение: было реализовано 127,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные были озвучены исполнительным директором агентства «АВТОСТАТ» Сергеем Удаловым на сессии «Лизинг» в рамках форума «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Организаторами сессии выступили агентство «Эксперт РА» и Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА).

Сергей Удалов также сообщил, что среди новых легковых автомобилей основная доля лизинга пришлась на юридические лица, которые заняли 67% от общего объёма сделок.

Рынок лизинга новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году составил 24,1 тыс. единиц, что на 33% ниже, чем годом ранее. В этом сегменте юридические лица оформили 39% лизинговых договоров.

В сегменте новых грузовых автомобилей (MCV + HCV) в лизинг было передано 36,4 тыс. машин — это на 55% меньше, чем в предыдущем году. Юридические лица здесь заняли долю в 67%.

Согласно информации компании «Федресурс», число лизингодателей в категориях «Авто», «Транспорт» и «Материальные активы» по итогам 2025 года составило 605 компаний, что на 2,6% меньше, чем в 2024 году. Количество лизингополучателей снизилось на 6,4% и достигло 159 тысяч. Всего было заключено 274 тысячи договоров лизинга, что на 27,8% ниже уровня предыдущего года, а количество предметов лизинга составило 341 тысячу, что также на 26,8% меньше, чем годом ранее.

По предварительной оценке «Эксперт РА», общий объем рынка автолизинга за 2025 год достиг 985 млрд рублей. В структуре рынка 45% занимает сегмент легковых автомобилей, 37% — грузовые автомобили, а по 9% приходится на LCV и автобусы.

Анализ изъятой техники показывает, что 60% подобных случаев связано с грузовыми автомобилями. Оставшиеся 40% составляют строительная техника и легковые транспортные средства.