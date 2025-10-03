Главная Новости Легковые автомобили Ситуация на рынке автокредитования в сентябре: основные события и тенденции
Ситуация на рынке автокредитования в сентябре: основные события и тенденции

Рынок автокредитования в России в сентябре 2025 года вырос на 11% к августу, но снизился по сравнению с прошлым годом, отмечают эксперты Автостат.
03.10.2025, 16:01·2 мин
Фото: Autostat.ru

Рынок автокредитования в России в сентябре 2025 года демонстрирует стабильные показатели и практически достиг уровня аналогичного периода прошлого года. Такую оценку озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России».

По данным аналитиков, в начале осени наблюдается рост рынка кредитования новых легковых автомобилей на 11% по сравнению с августом. Однако по отношению к сентябрю 2024 года зафиксировано снижение на 12%. В денежном выражении падение составило 8% по сравнению с прошлым годом.

Сегмент автомобилей с пробегом также продемонстрировал положительную динамику в месячном выражении: по количеству выданных кредитов продажи выросли на 15% относительно августа. В то же время по сравнению с сентябрем прошлого года здесь отмечается существенное снижение — на 36%. В рублях рынок также сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем автокредитование может начать демонстрировать отрицательную динамику по отношению к предыдущим месяцам. Это связано с уменьшением объема льготных программ и скидок от автопроизводителей.

