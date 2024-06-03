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Что ждет Alpine после расставания с Оконом?

Сегодня появилась информация, что в конце текущего года Эстебан Окон и Alpine F1 завершают сотрудничество. Это означает, что гонщику придется искать новую команду, а в команде Renault произойдут изменения.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.06.2024, 18:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня появилась информация, что в конце текущего года Эстебан Окон и Alpine F1 завершают сотрудничество. Это означает, что гонщику придется искать новую команду, а в команде Renault произойдут изменения.

Похоже, что это решение было вызвано инцидентом, произошедшим в Монако, где Окон не соблюл командные инструкции, что привело к столкновению с Пьером Гасли и дисквалификации.

Известно, что перед стартом квалификации обоих гонщиков предупредили о необходимости поддерживать друг друга на трассе. Однако Окон проигнорировал эти инструкции, что вызвало гнев у руководства команды.

Согласно источникам, это решение связано не только с инцидентом в Монако, но и с сомнениями в перспективах Окона в команде.

Стало известно, что Окон ведет переговоры с Haas и Sauber/Audi, и возможно, станет одним из главных кандидатов на место в 2025 году.

После разговора с руководством команды Окону было объявлено о завершении контракта, и он подтвердил участие в следующем этапе гонок.

Alpine анонсировала возможные изменения в составе на следующий сезон, намекнув на продолжение сотрудничества с Пьером Гасли. Также привлек внимание релиз о работе резервного гонщика Джека Дуэна.

Австралийца высоко ценят в Alpine, и его дебют в Формуле 1 будет свидетельством успешной гоночной академии команды.

В числе претендентов на вакансию гоночного сиденья Валттери Боттас, чей интерес проявляют Williams и Haas. Также рассматривается вероятность возвращения Карлоса Сайнса в команду.

В резерве Alpine также находится Мик Шумахер, который выступает за Alpine Endurance Team в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Вероятно, Окон не останется без работы, учитывая его опыт и быстроту. Хотя у него сложилась репутация конфликтного партнёра, это, вероятно, не помешает ему найти новую команду.

Источник

Alpine F1 Team (40)Эстебан Окон (20)

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