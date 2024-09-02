Главная Новости Новые модели Новые штрафы для автомобилистов за нарушение правил использования звуковых сигналов: что важно знать.
Новости

Новые штрафы для автомобилистов за нарушение правил использования звуковых сигналов: что важно знать.

Через эти меры планируется смягчить опасные условия вождения, вызванные неправильным использованием сигналов, которые могут создать угрозу безопасности на дорогах.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2024, 09:02·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Через эти меры планируется смягчить опасные условия вождения, вызванные неправильным использованием сигналов, которые могут создать угрозу безопасности на дорогах.

Неправильное включение аварийных огней без непосредственной необходимости может привести к наложению значительных штрафов. Такие действия способны запутать других участников дорожного движения и нарушить ритм движения. Аналогичные наказания распространяются на излишнее использование дальнего света фар, утверждается на сайте cenyavto.com.

Сотрудники дорожных служб внимательно следят за выполнением этих новых правил и готовы налагать штрафы на тех, кто не соблюдает установленные нормы.

Фото: Carsweek.ru

Для избежания наложения штрафов, водителям необходимо применять аварийные огни лишь в критических ситуациях и переключать ближний свет фар при подъезде к другим автомобилям или в условиях достаточного освещения.

Также стоит отметить, что ранее был опубликован ТОП-10 брендов, рекомендуемых для покупки подержанных автомобилей.

Источник

Новые модели (248)Штраф (24)Латвийские (19)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация