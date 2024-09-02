Новые штрафы для автомобилистов за нарушение правил использования звуковых сигналов: что важно знать.

Через эти меры планируется смягчить опасные условия вождения, вызванные неправильным использованием сигналов, которые могут создать угрозу безопасности на дорогах.

Неправильное включение аварийных огней без непосредственной необходимости может привести к наложению значительных штрафов. Такие действия способны запутать других участников дорожного движения и нарушить ритм движения. Аналогичные наказания распространяются на излишнее использование дальнего света фар, утверждается на сайте cenyavto.com.

Сотрудники дорожных служб внимательно следят за выполнением этих новых правил и готовы налагать штрафы на тех, кто не соблюдает установленные нормы.

Фото: Carsweek.ru

Для избежания наложения штрафов, водителям необходимо применять аварийные огни лишь в критических ситуациях и переключать ближний свет фар при подъезде к другим автомобилям или в условиях достаточного освещения.

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