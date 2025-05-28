Главная Новости Какие тайны скрывают владельцы больших автомобилей: что можно узнать о человеке по его машине, считают психологи
Новости

Какие тайны скрывают владельцы больших автомобилей: что можно узнать о человеке по его машине, считают психологи

Личность во владении автомобилем: психологи раскрывают секреты выбора машины. Оттенок, размер, стиль — как автомобиль может отражать характер и особенности владельца.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.05.2025, 15:01·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Можно ли по автомобилю определить характер его владельца? Такой вопрос корреспонденты NEWS.ru задали психологам. Оказывается, узнать человека по автомобилю вполне возможно.

Психологи убеждены: зачастую люди выбирают машины, ориентируясь не на свое положение в обществе, а на состояние души. Так, например, неяркие цвета чаще всего у интровертов. Они выбирают черный, серый, бежевый, темно-коричневый. А вот экстраверты, напротив, хотят быть всегда заметными, поэтому отдают предпочтение ярким цветам.

А вот большие и статусные машины чаще всего у людей, которые имеют проблемы с самооценкой. И в данном случае речь не всегда идет только о росте или комплекции.

Если человек стремится к доминированию, он чаще всего покупает большую и высокую машину. Здесь играет психологический фактор. В данном случае можно провести параллель: чтобы человек чувствовал себя уверенно во время выступления, ему необходимо находиться на возвышении.

А вот маленькие и неприметные автомобили выбирают минималисты. Им не важно, что о них подумают окружающие.

Ярким спорткарам отдают предпочтение безбашенные люди. Как правило, им «море по колено». А если такой автомобиль у человека среднего или старшего возраста, то это может говорить о некой инфантильности и психологической незрелости.

Люди, которые выбирают необычный кузов и фары, имеют визуальный вектор. Для них форма важнее содержания.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация