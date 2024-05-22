Первый в мире водородный суперкарь от Hyundai: что известно

Южнокорейская деловая газета The Korea Economic Daily информирует о том, что в настоящее время ведется разработка водородного суперкара. По предварительным данным, выход автомобиля на рынок запланирован на 2026 год, что означает примерно четыре года после презентации концептуальной модели.

В последние месяцы в СМИ появилось множество слухов о том, что Hyundai собирается выпустить современную интерпретацию автомобиля DeLorean, и эта информация продолжает накапливаться.

Флагманский спортивный автомобиль Hyundai, как сообщается, внутри компании известен под кодовым названием "N74" и разрабатывается с технической концепцией заднего привода. Предполагается, что серийная модель будет двухдверным купе с дверями, открывающимися вверх, и дизайном, вдохновленным моделью Pony Coupe 1974 года – первым автомобилем марки.

Если концепт-кар является "всего лишь" 671 лошадиных сил, то говорят, что последующая серийная модель будет обладать мощностью не менее 765 л.с. Согласно данным The Korea Economic Daily, крупнейшей деловой газеты страны по данным о доходах, Hyundai N74 сможет разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды.

Представляется, что Hyundai N74 постарается бить рекорд круга на Нюрбургринге среди серийных автомобилей, что представляет собой сложную задачу, учитывая, что Mercedes-AMG One смог пройти круг "Северной петли" за 6 минут 35,183 секунды. По информации издания, для Hyundai N74 запланировано прохождение двух полных кругов по трассе до разряда батареи.

Недавно сообщалось о том, что Hyundai готовит к выпуску самый масштабный электромобиль в своей линейке. Hyundai Ioniq 7, предположительно, выйдет на рынок уже в июне. Внешне новинка очень напоминает концепт-кар Concept SEVEN 2021 года. Hyundai Ioniq 7 станет первым в модельном ряду трехрядным кроссовером, который во многом будет схож по характеристикам с Kia EV9. Автомобиль будет построен на платформе Hyundai E-GMP.