Используйте мощность на благо, а не на зло.

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Ferrari откладывает премьеру электромобиля Elettrica на следующий год. Весной 2023 года бренд покажет саму машину, а в октябре - лишь "технологическую начинку". Подробности о силовом агрегате пока держат в секрете, но известно, что компоненты будут производиться в Маранелло.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.05.2025, 12:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Фирма Ferrari отложила презентацию своего первого электромобиля Elettrica, о котором планировалось рассказать в октябре. Как сообщили итальянские производители, в текущем месяце будет представлена лишь технологическая часть, а сам автомобиль увидят только весной следующего года.

Информация об этом появилась во время обнародования финансового отчета за первый квартал. Глава компании Бенедетто Винья не раскрыл подробностей о технологическом наполнении электрического суперкара, но намекнул на полное использование электрической силовой установки.

Пока неизвестно, сколько двигателей будет у электромобиля и какой емкости будет его батарея. Известно лишь, что аккумуляторы, инверторы и электродвигатели будут изготовлены в Маранелло. Ferrari могла бы заказать эти детали у других производителей, но предпочла осуществить производство самостоятельно.

В последние месяцы было замечено несколько прототипов ожидаемого электромобиля от Ferrari, которые проходили испытания. Они включали в себя элементы существующих моделей, но пока неизвестно, насколько серийная версия будет напоминать эти прототипы. Однако известно, что она не будет иметь классическую форму спортивного автомобиля и будет больше напоминать Purosangue, хотя будет немного меньше.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на рынке появился «чистокровный» Ferrari, разгоняющийся до 100 км/ч за 3,3 секунды, как сообщалось ранее.

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