Как правильно действовать, если вы случайно заправили машину моторным топливом низкого качества. Эксперт дал разъяснения.

Последствия заправки автомобиля некачественным бензином обычно ощущаются немедленно. Основные "симптомы", по которым можно определить такое топливо, рассказал "Известиям" технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

По мнению эксперта, первым признаком может стать детонационный стук. Это происходит, если используется бензин с низким октановым числом, возможно из-за ошибки водителя или умышленной подмены.

Другими распространенными последствиями заправки на АЗС считаются потеря тяги, отключение двигателя и проблемы с его пуском.

"Если водитель заметил досрочное выход свечей зажигания из строя вместе с неровной работой двигателя, снижением динамики, то вероятность плохого бензина также велика. Чаще всего свечи покроются красноватым налетом. Еще одним сигналом является захлебывание автомобиля при разгоне из-за неисправности экологической системы, вызванной использованием низкокачественного топлива," - пояснил Сергей Пономарев.

Если возник хотя бы один из вышеупомянутых признаков, эксперт рекомендовал остановиться, выключить двигатель, вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в сервис. Продолжение поездки может повлечь серьезные риски и дополнительные расходы на ремонт.

"В случае неисправностей после заправки, лучше обратиться в автосервис. Там определят проблему, смогут дать заключение о поломке. Для точной диагностики связанной с топливом, необходимо провести лабораторное исследование," - добавил Сергей Пономарев.

Ранее "Автоновости дня" рассказывали о рисках заправки автомобиля. На этот счет высказался директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.