Как избежать коррозии "Лады": советы от специалистов АвтоВАЗа

Одним из главных страхов автовладельцев в России всегда было появление коррозии на новом автомобиле прямо после покупки. Это связано как с тяжелыми условиями эксплуатации, так и с недостаточной защитой заводского антикоррозийного покрытия. Как избежать появления ржавчины на новой LADA, рассказали в компании «АвтоВАЗ».

Представитель завода отметил, что ключом к долговечной безопасности кузова является ежегодное проведение антикоррозийной обработки.

Специалисты «АвтоВАЗа» утверждают, что регулярное нанесение антикоррозийного покрытия помогает снизить воздействие агрессивных факторов на лакокрасочное покрытие, таких как реагенты на дорогах, суровые климатические условия и другие негативные воздействия, способствующие появлению коррозии.

«Рекомендуем год от года проводить антикоррозийную обработку кузова. Ведь на его состояние могут влиять множество агрессивных факторов, на которые ни производитель, ни владелец не могут повлиять (включая климатические условия региона эксплуатации)», — сообщили в социальной сети LADA.

Представитель завода также напомнил, что некоторые детали кузова, включая задние крылья, пороги и ряд внешних панелей всех автомобилей LADA, проходят двухстороннее оцинкование еще на заводе. Это обеспечивает прочность и надежную защиту ключевых элементов кузова, отвечающих за безопасность и прочность автомобиля.

Напомним, что на прошлой неделе на заводе «АвтоВАЗ» смонтировали небольшую серию из пяти автомобилей LADA Vesta с функцией бесключевого доступа и возможностью дистанционного запуска двигателя. По информации сотрудников компании, в ближайшем будущем планируется выпуск нескольких небольших серий, после чего автомобили с данными функциями будут запущены в массовое производство.

Автор: Иван Бахарев