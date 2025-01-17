Главная Новости Новые модели Прогноз цен на новые китайские автомобили в России от эксперта
Новости

Прогноз цен на новые китайские автомобили в России от эксперта

Затоваривание складов дилеров китайскими машинами: что ждать покупателям? Снижение цен на авто неизбежно? Экспертные прогнозы и анализ рынка на Ridus.ru.
РедакцияР
Редакция
17.01.2025, 11:51·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В конце прошлого года многие обсуждали заполнение складов российских дилеров китайскими автомобилями. Переизбыток запасов, однако, не является сигналом к массовым распродажам. Эксперт в области автомобилей Константин Лигачев выразил такую точку зрения в беседе с ridus.ru.

Согласно его мнению, покупателей могут ждать скидки на некоторые модели, однако резкого снижения цен не следует ожидать. Первые два месяца года будут характеризоваться низким спросом на автомобили. В марте же рынок немного оживится – что вполне типично для автомобильного сектора в России.

Лигачев отметил, что дилеры не станут значительно снижать цены на 30% и более, чтобы стимулировать спрос и увеличить объемы продаж. Для продавцов такие распродажи приведут к убыткам, ведь никто не хочет торговать товарами ниже их себестоимости.

В прошлом году средний чек на новый китайский автомобиль в России достиг отметки в 2,4 миллиона рублей. Спрос на такие транспортные средства практически удвоился по сравнению с 2023 годом, увеличившись на 95,2%. Количество предложений увеличилось практически на 71%.

Ранее наш веб-сайт сообщал, что средняя стоимость автомобилей на российском рынке подержанных авто снизилась до двух миллионов рублей.

Источник

Новые модели (318)Цена (33)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация