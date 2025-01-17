Прогноз цен на новые китайские автомобили в России от эксперта

В конце прошлого года многие обсуждали заполнение складов российских дилеров китайскими автомобилями. Переизбыток запасов, однако, не является сигналом к массовым распродажам. Эксперт в области автомобилей Константин Лигачев выразил такую точку зрения в беседе с ridus.ru.

Согласно его мнению, покупателей могут ждать скидки на некоторые модели, однако резкого снижения цен не следует ожидать. Первые два месяца года будут характеризоваться низким спросом на автомобили. В марте же рынок немного оживится – что вполне типично для автомобильного сектора в России.

Лигачев отметил, что дилеры не станут значительно снижать цены на 30% и более, чтобы стимулировать спрос и увеличить объемы продаж. Для продавцов такие распродажи приведут к убыткам, ведь никто не хочет торговать товарами ниже их себестоимости.

В прошлом году средний чек на новый китайский автомобиль в России достиг отметки в 2,4 миллиона рублей. Спрос на такие транспортные средства практически удвоился по сравнению с 2023 годом, увеличившись на 95,2%. Количество предложений увеличилось практически на 71%.

Ранее наш веб-сайт сообщал, что средняя стоимость автомобилей на российском рынке подержанных авто снизилась до двух миллионов рублей.