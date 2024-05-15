Прогнозы дилеров и экспертов о том, что произойдет с ценами на новые автомобили этим летом.

Согласно данным экспертов и участников автомобильного рынка, скидки на новые автомобили в России сохраняются непрерывно, несмотря на единичные изменения цен. Прогнозы отраслевых представителей касательно возможных изменений летом были разъяснены в интервью для газеты «Российская газета».

Представители компании "Автодом" утверждают отсутствие явных предпосылок для увеличения цен на автомобили в ближайшее время. Спрос на новые машины остается низким из-за высокой ключевой ставки Центробанка и дорогих автокредитов, а запасы у дилеров пока еще находятся на высоком уровне.

Группа "АвтоСпецЦентр" также подчеркнула сохранение высокого спроса на автомобили: уже более 467 тысяч новых машин было продано с начала 2024 года, что на 85-90% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Представители "АвтоСпецЦентр" отметили: "Из-за высокого спроса дилеры быстро распродадут прибывшую партию автомобилей к июлю, что может привести к увеличению цен".

Одновременно они напомнили, что с апреля в России действуют новые ограничения на импорт, связанные с автомобилями, что повлечет за собой возможное увеличение цен на ввозные модели по параллельному импорту на 30% в ближайшее время.

Ренат Тюктеев, замгендиректор по продажам новых автомобилей в компании "Авилон", предполагает дополнительное индексирование цен на автомобили летом. По его прогнозу, в течение одного-двух месяцев цены на машины могут увеличиться на 2-3%.

Он также добавил, что скидки на автомобили продолжат действовать как на модели прошлых лет, так и на новинки 2024 года.

Ренат Тюктеев отметил: "На складах дилеров сейчас преобладают автомобили прошлых лет, более 2/3 представленного ассортимента - модели 2023 года. Только треть составляют машины 2024 года. Поэтому применение скидок для стимулирования спроса будет сохраняться, хоть их уровень может немного снизиться".

Недавно "АвтоВАЗ" планово увеличил цены на часть своих моделей. Автомобили линейки Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel подорожали на 51 100 – 71 100 рублей или на 3,5-7%.