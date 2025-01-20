Главная Новости Цена Прогноз цен на автомобили к 2025 году от «Авто.ру»
Новости

Прогноз цен на автомобили к 2025 году от «Авто.ру»

Подорожание автомобилей в России на 10% в новом году: прогноз от "Авто.ру". Эксперты считают, что цены будут расти постепенно из-за обилия товарных авто на складах дилеров. На рынке множество неопределенных факторов, и специалисты призывают не откладывать покупку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.01.2025, 14:21·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В новом году, согласно прогнозам портала «Авто.ру», стоимость автомобилей в России может увеличиться на 10 процентов. Не стоит, однако, ожидать резких скачков цен.

На данный момент у дилеров имеются значительные запасы новых автомобилей, достаточных для полугодового спроса. В такой обстановке цены на машины будут повышаться постепенно.

Ян Хайцеэр из Национальной ассоциации дилеров отметил, что в настоящее время сложно делать точные прогнозы. Ситуация на автомобильном рынке зависит от множества факторов, которые невозможно предвидеть. Экономика, политика и социальные аспекты играют важную роль.

«Не удается сделать более-менее точные и правдоподобные прогнозы курса валют, санкций, ключевой ставки Центробанка и других факторов», - говорят эксперты.

Фото: Carsweek.ru

Одновременно сами дилеры утверждают, что в ближайшее время скидки на автомобили ожидать не стоит. Потенциальным покупателям рекомендуется приобрести автомобиль прямо сейчас.

Источник

Цена (35)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация