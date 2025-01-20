Прогноз цен на автомобили к 2025 году от «Авто.ру»

В новом году, согласно прогнозам портала «Авто.ру», стоимость автомобилей в России может увеличиться на 10 процентов. Не стоит, однако, ожидать резких скачков цен.

На данный момент у дилеров имеются значительные запасы новых автомобилей, достаточных для полугодового спроса. В такой обстановке цены на машины будут повышаться постепенно.

Ян Хайцеэр из Национальной ассоциации дилеров отметил, что в настоящее время сложно делать точные прогнозы. Ситуация на автомобильном рынке зависит от множества факторов, которые невозможно предвидеть. Экономика, политика и социальные аспекты играют важную роль.

«Не удается сделать более-менее точные и правдоподобные прогнозы курса валют, санкций, ключевой ставки Центробанка и других факторов», - говорят эксперты.

Фото: Carsweek.ru

Одновременно сами дилеры утверждают, что в ближайшее время скидки на автомобили ожидать не стоит. Потенциальным покупателям рекомендуется приобрести автомобиль прямо сейчас.