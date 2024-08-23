Последствия отсутствия замены масла в двигателе автомобиля. Ответ специалиста

Каждый автолюбитель осведомлен о том, что своевременная замена масла в двигателе – ключ к беспроблемной работе и долгому сроку службы мотора. Что может произойти, если пренебречь этой процедурой, рассказал Егор Васильев, автоэксперт, в интервью для «Российской газеты».

Особенностей современных турбированных двигателей затронул специалист, отметив, что негативные последствия наступят достаточно быстро. Накопившиеся отложения и другие проблемы начнут уменьшать уровень масла в системе, при этом его смазывающие свойства будут ухудшаться, а вязкость – увеличиваться.

«Это приведет к увеличению тепловой нагрузки на работающие детали двигателя. Падение давления в смазочной системе приведет к заеданию мотора. Все это выльется в серьезный ремонт, стоимость которого намного превысит расходы на регулярную замену масла», – пояснил Егор Васильев.

На старых и менее сложных по конструкции двигателях последствия отсутствия замены масла проявят себя позже, однако они неизбежны, подчеркнул эксперт.