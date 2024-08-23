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Последствия отсутствия замены масла в двигателе автомобиля. Ответ специалиста

Каждый автолюбитель осведомлен о том, что своевременная замена масла в двигателе – ключ к беспроблемной работе и долгому сроку службы мотора.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
23.08.2024, 13:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Каждый автолюбитель осведомлен о том, что своевременная замена масла в двигателе – ключ к беспроблемной работе и долгому сроку службы мотора. Что может произойти, если пренебречь этой процедурой, рассказал Егор Васильев, автоэксперт, в интервью для «Российской газеты».

Особенностей современных турбированных двигателей затронул специалист, отметив, что негативные последствия наступят достаточно быстро. Накопившиеся отложения и другие проблемы начнут уменьшать уровень масла в системе, при этом его смазывающие свойства будут ухудшаться, а вязкость – увеличиваться.

«Это приведет к увеличению тепловой нагрузки на работающие детали двигателя. Падение давления в смазочной системе приведет к заеданию мотора. Все это выльется в серьезный ремонт, стоимость которого намного превысит расходы на регулярную замену масла», – пояснил Егор Васильев.

На старых и менее сложных по конструкции двигателях последствия отсутствия замены масла проявят себя позже, однако они неизбежны, подчеркнул эксперт.

«Бывали случаи, когда двигатели американских автомобилей продолжали работать, хотя масло в них уже превратилось в какой-то вид смазочного состава. Но, тем не менее, в конечном итоге это все равно требовало серьезного вмешательства специалистов», – рассказал Егор Васильев.

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