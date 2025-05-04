Toyota, Bugatti, Ford и Nissan в одной машине: что из этого может выйти?

Ранее этот автомобиль был Toyota Celica 1998 года выпуска, хотя в объявлении о его нынешней продаже очень мало информации о технических подробностях того, что произошло с этой машиной. Однако мы знаем, что у неё механическая коробка передач и всего 37 500 км на одометре, что, конечно, хорошо, но, честно говоря, здесь всё внимание приковано к кузову.

Несмотря на несколько сомнительное происхождение, кузов здесь на удивление чистый. Всплывающие фары обрамляют огромную решётку в стиле Bugatti с едва заметными отсылками к последней модели Toyota Supra спереди.

«Задняя часть автомобиля оснащена задними фонарями в стиле Ford GT и, по-видимому, выхлопными трубами, расположенными в центре заднего бампера. Трудно сказать, являются ли они функциональными, но выглядят они превосходно. Весь автомобиль усеян воздуховодами и вентиляционными отверстиями, которые могут быть функциональными, а могут и не быть. Они расположены на задней крышке багажника и бампере, на капоте и за дверными панелями.

Рулевое колесо, похоже, может быть съемным, а обивка выполнена в тёмно-красных и чёрных тонах. Трудно сказать наверняка, учитывая низкое качество фотографий, но все четыре сиденья, похоже, от Recaro.