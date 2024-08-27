Наследник Chrysler хочет спасти Dodge и Chrysler от Stellantis

Линейка автомобилей Chrysler уже не та, что прежде. Единственным новым автомобилем бренда стал минивэн, производство седана 300 закончилось в прошлом году наряду с Dodge Charger и Challenger. Оба американских бренда были сокращены под управлением Stellantis, что побудило внука Уолтера П. Крайслера, Фрэнка Б. Роудса-младшего, предложить выкупить их у французского автопроизводителя.

Роудс выпустил короткое видео, в котором обсуждает необходимость защиты будущего Chrysler и Dodge. Он сильно опирается на ностальгию, выделяя первый автомобиль Chrysler с 1926 года и участие компании во Второй мировой войне, что не вызывает энтузиазма у потенциальных инвесторов.

Нельзя отрицать, что корпорация Chrysler сыграла важную роль в американской истории и инновациях, но отрасль изменилась с момента основания Chrysler почти столетие назад, и бренды Chrysler и Dodge также должны были эволюционировать. Тем не менее, Роудс не доволен направлением развития под управлением Stellantis и опасается, что компания уделяет Chrysler недостаточно внимания.

Предложение Роудса не содержит подробностей о том, как именно он планирует создать новую корпорацию Chrysler, возрождающую бренды Chrysler и Dodge. Он рассказал Mopar Insiders, что хочет найти "баланс между инновациями и традициями", вроде выпуска гибридных версий классических моделей, акцентирования внимания на высокопроизводительных автомобилях и расширения ассортимента более доступными вариантами, что не так уж далеко от желаний Мэтта МакЭлара для Dodge теперь, когда он стоит у руля.

Роудс хочет выкупить бренды Chrysler, Dodge, Plymouth и Mopar, операции, объекты и сотрудников, чтобы создать новую корпорацию Chrysler, предоставив Stellantis возможность "изящного и прибыльного" выхода из обязанностей владения. Он надеется, что потенциальные инвесторы также смогут увидеть ценность в возрождении брендов, но надежда и потенциал само по себе не оплатят счета.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.