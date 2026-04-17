Китайская компания Seres запатентовала революционный дизайн автомобильного туалета

Китайская компания Seres готовит к выпуску уникальную инновацию в мире автотехнологий — встроенный туалет в салоне автомобиля. Соответствующие патентные заявки были зарегистрированы в Китае, и, судя по ним, речь идет о полноценном туалете, который размещается под пассажирским сиденьем и может быть выдвинут вручную или с помощью голосового управления автомобиля.

По информации из патента, конструкция туалета предназначена исключительно для пассажирской стороны, что исключает возможность его использования во время движения водителем. Пока не уточняется, появится ли новинка исключительно в топовых комплектациях автомобилей Seres или будет доступна и в более простых версиях.

Для устранения неприятных запахов туалет оборудован вентилятором и трубой, выводящей воздух за пределы салона. Отходы собираются в специальный контейнер внутри автомобиля, а для их уничтожения предусмотрен вращающийся нагревательный элемент.

Хотя туалеты давно используются в автодомах и туристических автобусах, в легковых автомобилях такие решения практически не встречаются. Интересно, что в 1950-х годах американский бизнесмен Джозеф Дж. Маскуч заказывал у знаменитого кузовного мастера Альфредо Виньяле доработку Rolls-Royce Silver Wraith с позолоченным туалетом под задним сиденьем, который также служил охлаждителем для шампанского.

Китайские автомобили уже известны богатым оснащением — к примеру, компактный Leapmotor T03 комплектуется панорамной крышей, а новая Denza Z9GT оборудована полноценным холодильником. Тем не менее, Seres решила пойти еще дальше, чтобы выделиться на рынке.

Компания Seres в Китае специализируется на выпуске внедорожников, включая модели Seres 5 и Seres 3. Последняя из них была официально представлена на рынке Великобритании в 2024 году.