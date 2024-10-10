Почему у Corvette ZR1 нет активной аэродинамики, - рассказывает инженер Chevrolet.

В 2025 году Chevrolet Corvette ZR1 способен производить 1,200 фунтов поддерживающей силы без использования активной аэродинамики. Инженеры Corvette не смогли обнаружить каких-либо преимуществ в производительности с активной системой аэродинамики на ZR1. Дополнительный пакет ZTK добавляет массивное заднее крыло, передние плоские плоскости и губу Герни на капот для максимальной поддерживающей силы.

Chevrolet Corvette ZR1 2025 года - американский суперкар, конкурирующий со своими европейскими современниками очень старомодным образом. В отличие от многих современных высокопроизводительных автомобилей, у ZR1 нет активной аэродинамики. Каждый канард, спойлер и аэродинамическое крыло зафиксированы на месте, и Corvette может производить 1,200 фунтов поддерживающей силы, если оснащен пакетом ZTK.

Тэдж Юхтер, бывший исполнительный главный инженер Corvette, рассказал GM Authority, что команда не смогла обнаружить никаких преимуществ в производительности с активной системой аэродинамики, кроме внешнего вида.

"Почти каждая активная аэродинамическая система, которую мы имели возможность протестировать, была создана для придания эстетического вида возможным", - сказал Юхтер GM Authority. "Поэтому, когда активная аэродинамика включается, это как снижение лобового сопротивления, так и увеличение поддерживающей силы. Итак, раз она дает оба эффекта, почему бы просто не оставить ее включенной постоянно? Это не то чтобы выбирать одно вместо другого".

Пакет ZTK, который является опциональным, добавляет массивное заднее крыло, передние плоские плоскости и губу Герни на капот. Это помогает сохранить поток воздуха над машиной, а шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R повышают сцепление, а жестче пружины улучшают управляемость.

Эта цифра поддерживающей силы - лишь одно из поражающих воображение показателей производительности ZR1. Также стоит отметить двухтурбинный 5.5-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с плоским коленчатым валом, который развивает 1,064 лошадиных силы и 828 фунт-футов крутящего момента. Он способен разгоняться более 215 миль в час и проходить четверть мили за менее чем 10 секунд. К тому же он очень легкий, весит 3,670 фунтов без жидкости для купе.

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