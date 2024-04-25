Борьба четырех команд за привлечение крупного спонсора

По данным делового журнала SportsBusiness, главный конкурент Visa — американская международная корпорация Mastercard — находится в стадии переговоров с четырьмя коллективами Формулы 1 о заключении спонсорского контракта.

Наибольшие шансы на успешное сотрудничество с Mastercard имеет команда McLaren, так как она предлагает статус титульного спонсора. В случае заключения соглашения, команда из Уокинга может быть переименована в McLaren Mercedes Mastercard.

Помимо McLaren, также в данный момент ведутся переговоры с Формулой 1 у команд Ferrari, Mercedes и Aston Martin. По информации SportsBusiness, решающие переговоры, в результате которых одна из четырёх команд получит значительного спонсора, возможно, состоятся во время Гран При Майами.

Представители Ferrari предложили Mastercard контракт на партнёрство за сумму в сто миллионов долларов, однако компания HP оказалась предпочтительнее. В случае принятия решения сотрудничать с итальянской командой, Mastercard будет вынуждена заключить менее выгодное спонсорское соглашение.

Последний раз логотипы платежной системы присутствовали в мире Формулы 1 в 2001 году, когда компания Виза выступала в качестве спонсора команды Jordan.