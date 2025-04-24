Chery представила новый крупный кроссовер стоимостью 2,84 млн рублей

В семействе Fengyun появился второй игрок – кроссовер с индексом Т11 и предварительным ценником 250 000-300 000 юаней. Во столько могут оценить шестиместный автомобиль с мощной гибридной силовой установкой. Среди моделей Chery новинка будет считаться флагманом.

Заявленный запас хода превышает отметку в 1 400 километров. Кроссовер демонстрирует широкую и массивную переднюю часть с оригинальными светодиодными ДХО. Радиаторная решетка со строгими вертикальными ламелями получает хромированную отделку, имеются широкий воздухозаборник и лидар на крыше.

Размеры паркетника 5150/1995/1800 мм, при колесной базе 3100 мм. У новинки двухцветный кузов, дизайнерские колесные диски на 20 дюймов и сплошная линия задних фонарей.

Фото: Carsweek.ru

При отделке салона кроссовера использовали белоснежную кожу. Центральное место занимает гигантский экран управления, который соседствует рядом с виртуальной приборкой. Операционная система авто поддерживает голосового помощника и искусственный интеллект. Интересно, что все шесть кресел авто могут регулироваться голосом. На лобовое стекло транслируется важная информация.

Шестиместная компоновка реализована по схеме 2+2+2. Второй ряд - это два независимых сиденья, которые можно двигать вперед и назад. Также здесь предусмотрены небольшие столики и отдельный 17,3-дюймовый экран.

На одной электротяге гибрид проедет около 200 километров. Общий запас хода в несколько раз выше - 1 400 км. На подзарядку кроссовера с 30-ти до 80% уйдет 19 минут. Новый автомобиль также использует систему помощи при вождении по городу NOP и функции парковки с памятью.

Фото: Carsweek.ru

А тем временем на автосалоне в Шанхае открыли бронирование на большой кроссовер Deepal Dark Blue S09. Это шестиместная модель с самыми передовыми водительскими ассистентами.