Обновленный Chery Tiggo 9 скоро появится в России. Первый показ

В столице Китая, Пекине, состоялась презентация обновленного кроссовера Chery Tiggo 9. Новую версию этого паркетника легко узнать по измененным бамперам и переделанной радиаторной решетке.

Судя по всему, в салоне также произошли некоторые изменения. Однако точно сказать о нововведениях в интерьере пока сложно, так как подробности о нем пока не раскрываются.

Chery Tiggo 9 был представлен на китайском рынке ещё в 2023 году. Ожидаемо, что эту модель начали продавать и в России, но под иным названием - Jaecoo J8. По информации портала "Китайские автомобили", компания планирует привезти в Россию модель Tiggo 9, которая была представлена в Пекине. Таким образом, в России могут одновременно продаваться один и тот же автомобиль, но с различными брендами и дизайном.

Согласно данным портала "Китайские автомобили", новый Chery Tiggo 9 поступит в Россию в последний квартал текущего года.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в Пекине состоялся дебют новейшей модели Chery Tiggo 8, которую также официально начнут продавать в России.