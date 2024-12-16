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Chery выпустила роскошный кроссовер Exlantix ET с мини-баром

Автопроизводитель Chery порадовал публику роскошным гибридом под названием Exlantix ET, чей размер составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. В этой модели реализованы несколько захватывающих опций, характерных для премиальных автомобилей.
РедакцияР
Редакция
16.12.2024, 10:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автопроизводитель Chery порадовал публику роскошным гибридом под названием Exlantix ET, чей размер составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. В этой модели реализованы несколько захватывающих опций, характерных для премиальных автомобилей. Например, встроенный мини-бар приятно удивит владельцев.

Кроме того, новинка оснащена передними и задними сиденьями с отличной поясничной поддержкой, а также функциями вентиляции, подогрева и массажа. Помимо этого, в автомобиле установлена огромная панорамная крыша, акустическая система Lion Melody с пятью сабвуферами. Мультимедийный центр на 15,6 дюйма и цифровая панель приборов на 10,25 дюйма работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295P.

В гибридной силовой установке Exlantix ET представлен бензиновый турбомотор объемом полтора литра и два электродвигателя. Для разгона до 100 км/ч кроссоверу требуется всего 4,8 секунды. На одном заряде электричества автомобиль сможет проехать до 240 километров, а общий запас хода достигает 1500 километров. Заявленный расход топлива составляет 5,9 литра на каждую сотню километров.

Кроме того, кроссовер поддерживает функцию быстрой зарядки: при использовании напряжения 400 В зарядка аккумуляторной батареи от 20 до 80 процентов займет не более 18 минут.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что китайский бренд Chery представил пикап Chery KP11, разработанный на основе модели 1986 года.

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