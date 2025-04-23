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Chery анонсировал выпуск кроссовера от нового бренда Lepas

Chery представил премиальный бренд Lepas и кроссовер L8. Первый автомобиль уже на конвейере, и производитель планирует выход на мировой рынок. Вдохновение для дизайна – грация леопарда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 17:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автоконцерн Chery анонсировал запуск нового премиального бренда Lepas и представил его первую модель – кроссовер L8. Согласно информации от официального представителя компании, первый автомобиль нового бренда уже готов к серийному производству и был собран на заводе в городе Уху (Китай).

Представители компании заявили, что линейка Lepas будет охватывать широкий спектр сегментов автомобильного рынка – от семейных кроссоверов до автомобилей для ценителей индивидуальности и комфорта.

Также стало известно, что Chery планирует запустить новый бренд на мировой уровень. На предстоящей международной выставке «Глобальная дилерская конференция – 2025», запланированной на конец апреля, автомобиль Lepas L8 будет представлен специалистам и экспертам автомобильной индустрии.

Название марки «Lepas» было сформировано на основе слов «leap» (прыжок) и «passion» (страсть). Стратегия и концепция бренда описывается как «Color life, masterful drive». Дизайнеры нового бренда черпали вдохновение из изящества леопарда, что нашло отражение в дизайне, озаглавленном как «Leopard Aesthetics».

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