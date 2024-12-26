Chery стала продавать свой лучший кроссовер по невероятно низкой цене

Специальное предложение от Chery: флагманский кроссовер Tiggo 9 теперь доступен по уникальной цене на Ozon. С 25 по 27 декабря включительно эту модель можно купить за 3 990 000 рублей, вместо обычных 4 750 000 рублей. Оформить заказ и получить бесплатную доставку по России можно на сайте маркетплейса.

В Chery подчеркнули, что доставка кроссовера возможна в большинство регионов страны, где предусмотрена доставка автомобилей марки. Таким образом, клиентам предоставляется возможность комфортной покупки из любой точки России.

Фото: Автоновости Дня

Акционная цена распространяется на базовую комплектацию Prime. Для приобретения необходимо выбрать модель Tiggo 9 на Ozon, добавить в корзину, оплатить заказ онлайн и выбрать услугу доставки. После этого с сотрудником дилерского центра будет согласована дата и время доставки, а весь процесс оформления документов будет проведен удобным для клиента способом.

Chery описывает Tiggo 9 как семейный автомобиль, сочетающий в себе комфорт, безопасность и современные технологии. Производитель подчеркивает, что этот кроссовер станет идеальным выбором для повседневных поездок и семейных путешествий благодаря высокому уровню комфорта и инновационным функциям.

В Chery утверждают, что каждая деталь Tiggo 9 продумана для обеспечения максимальной безопасности и защиты пассажиров. Цель производителя заключается не только в создании автомобиля, но и в формировании пространства, где семья сможет наслаждаться временем вместе.

Благодаря передовым технологиям и высоким стандартам безопасности, владельцы Tiggo 9 смогут насладиться уникальным опытом вождения. Сочетание стиля, комфорта и безопасности делает эту модель идеальным выбором для автолюбителей.

На Ozon помимо Tiggo 9 доступен весь бензиновый модельный ряд Chery, включая Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro и седан Arrizo 8. Гибридные модели по-прежнему можно приобрести только в дилерских центрах марки.

Недавно автомобили Chery также появились на платформе «Яндекс.Маркет». В настоящее время там представлены Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max и Arrizo 8.