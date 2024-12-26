Chery стала продавать свой лучший кроссовер по невероятно низкой цене

Специальное предложение от Chery: флагманский кроссовер Tiggo 9 теперь доступен по уникальной цене на Ozon. С 25 по 27 декабря включительно эту модель можно купить за 3 990 000 рублей, вместо обычных 4 750 000 рублей. Оформить заказ и получить бесплатную доставку по России можно на сайте маркетплейса.
В Chery подчеркнули, что доставка кроссовера возможна в большинство регионов страны, где предусмотрена доставка автомобилей марки. Таким образом, клиентам предоставляется возможность комфортной покупки из любой точки России.
Акционная цена распространяется на базовую комплектацию Prime. Для приобретения необходимо выбрать модель Tiggo 9 на Ozon, добавить в корзину, оплатить заказ онлайн и выбрать услугу доставки. После этого с сотрудником дилерского центра будет согласована дата и время доставки, а весь процесс оформления документов будет проведен удобным для клиента способом.
Chery описывает Tiggo 9 как семейный автомобиль, сочетающий в себе комфорт, безопасность и современные технологии. Производитель подчеркивает, что этот кроссовер станет идеальным выбором для повседневных поездок и семейных путешествий благодаря высокому уровню комфорта и инновационным функциям.
В Chery утверждают, что каждая деталь Tiggo 9 продумана для обеспечения максимальной безопасности и защиты пассажиров. Цель производителя заключается не только в создании автомобиля, но и в формировании пространства, где семья сможет наслаждаться временем вместе.
Благодаря передовым технологиям и высоким стандартам безопасности, владельцы Tiggo 9 смогут насладиться уникальным опытом вождения. Сочетание стиля, комфорта и безопасности делает эту модель идеальным выбором для автолюбителей.
На Ozon помимо Tiggo 9 доступен весь бензиновый модельный ряд Chery, включая Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro и седан Arrizo 8. Гибридные модели по-прежнему можно приобрести только в дилерских центрах марки.
Недавно автомобили Chery также появились на платформе «Яндекс.Маркет». В настоящее время там представлены Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max и Arrizo 8.