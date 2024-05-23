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Раритетная «Волга» «Черная молния» выставлена на продажу в России за 250 тысяч.

На популярном автомобильном портале «Дром» появилось объявление о продаже атмосферной черной «Волги» с новым владельцем.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2024, 06:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

На популярном автомобильном портале «Дром» появилось объявление о продаже атмосферной черной «Волги» с новым владельцем.

Продавец отмечает, что в автомобиле сохранились только кузов и диваны, в то время как ходовая часть принадлежит ГАЗ 31105, а двигатель ДВС406 прошел капитальный ремонт.

Автомобиль оснащен 2,4-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач и задним приводом. Пробег, заявленный продавцом, составляет 100 000 километров.

Следует отметить, что в данной «Волге» диваны и двери были полностью обтянуты натуральной кожей, а также был установлен люк в крыше.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что российские дилеры начали продажи нового седана Toyota Vios по цене от 2,15 миллионов рублей.

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