Раритетная «Волга» «Черная молния» выставлена на продажу в России за 250 тысяч.

На популярном автомобильном портале «Дром» появилось объявление о продаже атмосферной черной «Волги» с новым владельцем.

Продавец отмечает, что в автомобиле сохранились только кузов и диваны, в то время как ходовая часть принадлежит ГАЗ 31105, а двигатель ДВС406 прошел капитальный ремонт.

Автомобиль оснащен 2,4-литровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач и задним приводом. Пробег, заявленный продавцом, составляет 100 000 километров.

Следует отметить, что в данной «Волге» диваны и двери были полностью обтянуты натуральной кожей, а также был установлен люк в крыше.

Фото: Carsweek.ru

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