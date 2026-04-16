Фан-зона Williams откроется в Майами через две недели

В 2026 году команда Williams продолжает традицию организации фан-зон на ключевых этапах сезона, несмотря на непростую ситуацию на трассе. Такие пространства создаются на этапах, которые коллектив и его партнёры считают наиболее значимыми.

Первая фан-зона текущего года открылась в Мельбурне, а теперь аналогичное мероприятие пройдёт в Майами. Williams официально объявила дату открытия — фан-зона заработает в среду, 29 апреля, в популярном торговом центре Wynwood, который расположен недалеко от центра города.

Фан-зона будет открыта для посетителей с 29 апреля по 3 мая, охватывая всю неделю, предшествующую первой американской гонке сезона. Для болельщиков подготовлена насыщенная программа, в рамках которой состоятся встречи с гонщиками Williams и представителями команды.

Подробное расписание мероприятий организаторы обещают опубликовать позднее, но уже известно, что в разные дни в фан-зоне выступят Карлос Сайнс, Джеймс Ваулз, резервный пилот Люк Браунинг, а также чемпион мира 1996 года Деймон Хилл, который в этом сезоне выполняет функции посла команды Williams.

Традиционно на территории фан-зоны будет представлен полноразмерный шоу-кар FW48. Для гостей предусмотрены различные игры и конкурсы, а также возможность пройти виртуальный круг по трассе Гран При Майами на высокотехнологичном симуляторе, управляя болидом Williams.

Кроме того, каждый, кто уже приобрёл или ещё приобретёт билеты на специальные места Williams в секторе трибуны, расположенной в 18-м повороте автодрома, получит флаг команды и эксклюзивную бейсболку, посвящённую 5-летию проведения Гран При Майами.

После завершения этапа в Майами фан-зоны Williams откроются для болельщиков в Барселоне, Лондоне, Сингапуре, Остине и Лас-Вегасе.