Пресс-конференция чемпиона Макса Ферстаппена

На финише Гран При Лас-Вегаса Максу Ферстаппену удалось занять пятое место, что обеспечило ему титул чемпиона мира Формулы 1 2024 года. После гонки гонщик Red Bull Racing провёл пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

Он поделился своими эмоциями: "Да, звучит просто здорово. Когда ты растёшь, участвуя в гонках, то видишь статистику легендарных гонщиков и думаешь: «Всё это очень впечатляет. Надеюсь, однажды я смогу подняться на подиум, выиграть гонку, может титул»."

Ферстаппен отметил сложность выигрывания гонок, особенно в условиях, когда твоя команда не является самой быстрой. Он выразил гордость за свою команду, отметив, что они продолжали работать усердно, извлекая максимум из ситуации.

Он подчеркнул, что сезон 2024 года был для него особенным, так как в течение 70% времени у команды не было самой быстрой машины, но они все равно увеличивали отрыв.

Ферстаппен также подтвердил, что согласен с мнением Кристиана Хорнера, руководителя Red Bull Racing, о том, что 2023 год был его лучшим сезоном. Он отметил, что в прошлом году у команды была доминирующая машина, но не все оценили их достижения должным образом.

Гонщик также подчеркнул трудности соперничества с Ландо Норрисом в этом сезоне, отметив его талант. Ферстаппен выразил уверенность в том, что у них с Норрисом будет ещё много сражений на трассе.

Вопрос о психологических трудностях в сезоне также был затронут. Ферстаппен подчеркнул важность сохранения спокойствия и сосредоточенности в сложные моменты, а также отметил, что каждый титул приносит уникальные эмоции.

На вопрос о будущем в команде, Ферстаппен отметил, что команда Red Bull Racing никогда не сдается, и он гордится сплоченностью коллектива на трудных этапах сезона.

Гонщик также поделился мыслями о возможности присоединиться к другой команде, отметив свою лояльность к Red Bull Racing и ценность опыта, который они принесли ему.

Итоговый вопрос о лучших и худших моментах сезона позволил Ферстаппену вспомнить сложный период середины сезона, когда команда испытывала трудности, но смогла сохранить себя на вершине.

Ферстаппен выразил уверенность в будущих сражениях и подчеркнул важность удовольствия от гонок. Он завершил пресс-конференцию шутливым комментарием о своих планах отпраздновать победу.