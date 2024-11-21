Электрический концепт Toyota bZ7 с силовой установкой BYD: что заставляет его выделяться?

В Китае ожидают появление электроседана C-класса Toyota bZ7, который на данный момент представлен лишь в виде концепции. Серийная модель поступит на рынок в следующем году, где ей предстоит конкурировать с такими автомобилями, как Xiaomi SU7, BYD Han и Luxeed S7.

Информация свидетельствует о том, что bZ7 пока останется эксклюзивным для китайского рынка, однако со временем стратегия бренда по линейке bZ может претерпеть изменения. В Китае популярность электрокаров этого класса постепенно нарастает. На других рынках компания Toyota представила пока только одну электрическую модель - bZ4X.

Дизайн концепта bZ7 напоминает о Comfortable Space Concept, представленном на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. Ответственность за производство седана bZ7 возложат на СП GAC Toyota.

Фото: Carsweek.ru

Электроседан bZ7 отличается аэродинамической формой кузова с купеобразными линиями, закрытой передней частью и фары с характерным дизайном.

В Китае Toyota внедряет технологии производителя BYD, включая инновационные батареи Blade и электродвигатели. Данное сотрудничество имеет важное значение для японского производителя - бренд стремится укрепить свои позиции на рынке электромобилей. В Китае конкуренция в этом сегменте довольно ожесточена.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России появился новый седан Toyota Corolla Sporty, стоимостью 3,6 миллиона рублей.