Какие сюрпризы приготовил кроссовер Kia Sportage 2026 года?

Обновленный Kia Sportage 2026 года получил более квадратный дизайн, который вдохновлен последними электромобилями бренда. Также ожидается обновление интерьера с новой информационно-развлекательной системой и цифровой приборной панелью. Варианты силовых агрегатов, вероятно, останутся прежними, но их эффективность, скорее всего, будет улучшена.

Фото: Carsweek.ru

Хит продаж Kia Sportage готовится к обновлению в середине жизненного цикла, сохраняя язык дизайна корейского производителя и черпая вдохновение из линейки электрифицированных моделей бренда.

Нововведения внешности и интерьера призваны поддержать конкурентоспособность автомобиля на насыщенном рынке компактных кроссоверов.

Фото: Carsweek.ru

Фотошпионы запечатлели обновленный внедорожник в европейском стиле с короткой колесной базой. Применяя изменения к американской версии с длинной базой, можно предположить, что внешний вид автомобиля будет схожим.

Улучшения внешнего вида

Передняя часть Kia Sportage 2026 года получила свежий облик с новой панелью, вдохновленной последними моделями электромобилей бренда. Особенности включают светодиодные фары в форме бумеранга, вертикальные ДХО и обновленную решетку.

Задняя часть автомобиля теперь дизайнерская с новыми светодиодными задними фонарями и переделанным бампером.

Модернизация интерьера

По слухам, в салоне Sportage появится новый панорамный дисплей с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, информационно-развлекательным экраном и климат-контролем. Обновленная система включает интегрированную навигацию и поддержку различных сервисов.

Т takже ожидаются изменения в дизайне рулевого колеса, расширенное окружающее освещение и обновленные элементы отделки салона.

Варианты моторов

Помимо изменения внешнего и внутреннего вида, предполагается, что линейка двигателей Sportage останется прежней. В настоящее время доступны различные варианты моторов, включая 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который развивает 187 лошадиных сил и работает с восьмиступенчатой АКП.

Фото: Carsweek.ru

Как сообщалось ранее, Kia представила дизайн конкурента Toyota Camry, который также отличается революционным подходом к дизайну.