Преимущества доступного по цене пикапа Sollers ST6 российского производства

Отечественная модель Sollers ST6, созданная на основе китайской платформы, имеет свои особенности. В частности, это отличие в дизайне шильдиков и более простая решетка радиатора без элементов из хрома. Полная масса пикапа превышает 2,5 тонны. Это означает, что в Москве водителям придется соблюдать специальные ограничения для транспортных средств категории "грузовой каркас" и избегать занимать левую полосу на многополосных дорогах.

Дизельная версия ST6 оснащена двигателем мощностью 136 лошадиных сил и крутящим моментом 320 Н·м, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. У бензинового варианта также установлена механическая коробка передач.

Бензиновый двигатель - двухлитровый турбомотор серии HFC4GA3–4D, который развивает 176 лошадиных сил и 290 Н·м крутящего момента. По мнению экспертов издания «За рулём», ресурс данного двигателя должен составлять не менее 300 тысяч километров.

Салон автомобиля отделан жестким пластиком. Система мультимедиа проста и интуитивно понятна, а руль регулируется только по высоте. Пикап обладает хорошей обзорностью, комфортным сиденьем и широкими дверными проемами с подножкой.

Фото: Carsweek.ru

Бензиновая модификация пикапа может перевозить до 820 килограмм груза, в то время как дизельная версия способна принять на борт до 900 кг. Однако важно отметить, что возможность буксировки прицепа по ОТТС в принципе не предусмотрена.

Согласно паспортным данным, средний расход топлива для бензиновой и дизельной версий составляет 7,5 литра на 100 километров пробега.

Бензиновая модель Sollers ST6 стоит на 100 тысяч рублей дешевле, чем дизельная. В версии Comfort максимальной комплектации пикап оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей, а базовая версия Base - в 2,4 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что продажи пяти автомобилей Omoda и Jaecoo начнутся в Российской Федерации в 2024 и 2025 годах.