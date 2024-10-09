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Что ожидать от нового премиального кроссовера Acura ADX 2025 года

Самый доступный вариант кроссовера Acura оценивается в 44 700 долларов или 4 296 023 рубля, что вызывает определенные затруднения, поскольку BMW, Cadillac, Lexus и Mercedes предлагают свои начальные модели по более низкой цене.
А
Антон Звонкий
09.10.2024, 19:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Самый доступный вариант кроссовера Acura оценивается в 44 700 долларов или 4 296 023 рубля, что вызывает определенные затруднения, поскольку BMW, Cadillac, Lexus и Mercedes предлагают свои начальные модели по более низкой цене. Однако Люксовый бренд Honda готовится решить эту проблему, представив долгожданный ADX.



Фото: Carsweek.ru


Хотя первоначальное объявление о кроссовере начального уровня было сделано в апреле, Acura только что опубликовала четыре новых тизерных изображения и некоторые первоначальные детали.



По внешнему виду, премиальный компактный внедорожник будет иметь выдающийся задний спойлер и угловое заднее стекло. Кроме того, добавлены дополнительный спойлер и измененные задние фонари с мотивом Chicane.



Интерьер также выглядит впечатляюще: двухцветные передние сиденья с подогревом и вентиляцией, вероятно, отделанные кожей и алькантарой. В автомобиле также установлен панорамный люк и аудиосистема премиум-класса Bang & Olufsen.



Фото: Carsweek.ru


Недавно наш журнал публиковал материал о первой мойке заплесневелого Acura NSX за 22 года. Этот экземпляр был найден в гараже после двадцатидвухлетнего простоя. После решения владельца вернуть эту легендарную модель на дорогу, первым шагом стала тщательная мойка автомобиля.

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