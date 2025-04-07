Первая женщина, добившаяся успеха в ELMS - Чэдвик

Команда Genesis Magma Racing, которая является частью заводской программы Hyundai Motor Company в гоночных соревнованиях на выносливость, планирует сделать свой дебют в WEC в категории Hypercar в 2026 году. Разработка будущих спортивных прототипов GMR-001 находится в активной стадии, в то время как новая команда приобретает опыт участия в смежных автоспортивных дисциплинах.

На прошедшем уик-энде Genesis, объединившись с французской командой IDEC Sport, дебютировала в чемпионате European Le Mans Series (ELMS). Экипаж машины с номером 18 в составе Даниэля Хункаделлы, Матиса Жобера и Джейми Чэдвик одержал победу в категории LMP2 на гонке "4 часа Барселоны". В общем зачете Джейми и её партнеры финишировали на второй строчке, уступив тройке AF Corse, но это не умаляет их успеха.

Перед квалификацией экипаж IDEC продемонстрировал 5-е время, а в гонке Джейми получила шанс стартовать и первой покататься на трассе. После первой остановки Чэдвик поднялась на третью позицию, затем Хункаделл заменил Джейми, а за 80 минут до финиша руль перехватил 18-летний Матис Жобер.

Около 50 минут до окончания гонки он вышел на первое место, но ближе к финишу вмешательство автомобиля безопасности позволило экипажу AF Corse (класс LMP2 Pro/Am) обогнать лидера. Однако команда IDEC осталась лучшей в своей категории.

«Мы одержали победу в день нашего дебюта в ELMS! – поделилась радостью Джейми в своих социальных сетях. – Мне еще многое предстоит узнать, ведь маневрирование среди других участников гонки на выносливость – это настоящее испытание, но благодаря усилиям всей команды мы достигли успеха.

Наша тактика была верной, а мои партнеры продемонстрировали отличную скорость! Мы отлично начали сезон, и я готова продолжать трудиться над собой, чтобы добиваться новых побед».